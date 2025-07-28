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Spor

Galatasaray, Morata'yı bırakmıyor! Como'nun teklifine ret

Galatasaray'da kiralık olarak sözleşmesi devam eden Alvaro Morata'nın Como ile anlaştığı açıklanmıştı. Sarı kırmızılıların İtalyan ekibinden gelen teklifi kabul etmediği iddia edildi.

Haber Merkezi28 Temmuz 2025 Pazartesi 21:57 - Güncelleme:
Galatasaray, Morata'yı bırakmıyor! Como'nun teklifine ret
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Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen Alvaro Morata hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

İtalyan basınından TuttoMercatoWeb'in haberine göre, sarı-kırmızılılar, Como'nun Morata için yaptığı teklifi kabul etmedi.

GALATASARAY, MORATA'YI KADRODA TUTMAK İSTİYOR

Haberde, Galatasaray'ın Alvaro Morata'yı ilk 11 oyuncusu olarak gördüğü ve gelecek sezon da kadroda tutmak istediği aktarıldı.

COMO'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Como cephesi ise, Milan ve İspanyol golcüyle anlaşma sağladıklarını ancak Galatasaray ile henüz bir uzlaşma olmadığını duyurmuştu.

Como Başkanı Mirwan Suwarso da önceki gün yaptığı açıklamada, "Alvaro Morata için Milan ile anlaştık, oyuncuyla da her şey tamam. Artık Galatasaray ile Milan'ın konuşması gerekiyor. Biz yapmamız gerekeni yaptık." demişti.

MORATA'NIN GALATASARAY PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı formayla toplam 16 resmi maça çıkan 31 yaşındaki Alvaro Morata, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Galatasaray'ın Morata konusundaki kararı, transfer sürecinin seyrini belirleyecek gibi görünüyor.

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