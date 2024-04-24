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Spor

Galatasaray, Morutan için geçmiş olsun mesajı yayımladı

Galatasaray, MKE Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen ve sakatlık yaşayan Olimpiu Morutan için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

AA24 Nisan 2024 Çarşamba 11:53 - Güncelleme:
Galatasaray, Morutan için geçmiş olsun mesajı yayımladı
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Galatasaray Kulübü, Beşiktaş ile MKE Ankaragücü arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlık geçiren eski futbolcusu Olimpiu Morutan için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Beşiktaş ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmasında üzücü bir sakatlık geçiren MKE Ankaragücü oyuncusu Olimpiu Morutan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; kendisinin bir an önce iyileşerek sahalara dönmesini temenni ediyoruz." denildi.

MKE Ankaragücü, Rumen futbolcuyu sezon başında Galatasaray'dan kadrosuna dahil etmişti.

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