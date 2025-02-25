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Spor

Galatasaray, Mourinho için suç duyurusunda bulunacak

Galatasaray, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun sarf etmiş olduğu sözler üzerine suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

AA25 Şubat 2025 Salı 01:08 - Güncelleme:
Galatasaray, Mourinho için suç duyurusunda bulunacak
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Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu "Irkçılık" yaptığı iddiasıyla UEFA ve FIFA'ya şikayet edecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuşla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye'de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir. Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz. Tüm bu girişimlerimizin yanında 'Ahlak timsali' rakibimizin teknik direktörlerinin bu söylemi hakkında göstereceği tavrı takip edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Portekizli teknik adam, Galatasaray ile oynadıkları derbinin ardından düzenlenen basın toplantısında, "Diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu." ifadelerini kullanmıştı.

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