UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanşında G.Saray, AZ Alkmaar'ı 20.45'te Rams Park'ta ağırlayacak. Mücadeleyi İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. İlk maçı deplasmanda 4-1'lik skorla kaybeden temsilcimiz, bir geri dönüşe imza atarak turu geçmek isteyecek. Cim-Bom, 4 farkla rakibini mağlup etmesi halinde tur atlayan taraf olacak. 3 farklı zafer durumunda maç uzayacak. n Aslan, son galibiyetini Tottenham'a karşı 3-2'lik skorla almıştı.

Sarı-Kırmızılılar'da ilk maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Kaan Ayhan rövanşta oynayamayacak. Alvaro Morata, Yunus Akgün ve Jakobs sakatlıklarından dolayı yok. Eyüp Aydın, Ahmed Kutucu, Lemina, Frankowski ve Eren Elmalı da UEFA listesinde yer almadığı için kadroda olmayacak. G.Saray, AZ Alkmaar karşısında 1988-89 sezonundaki geri dönüşünü tekrarlamaya çalışacak. Cim-Bom, o sezon İsviçre ekibi Neuchatel Xamax ile UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek fi nalinde karşılaşırken, ilk maçı deplasmanda 3-0 kaybetmesine rağmen İstanbul'daki rövanşta 5-0'la yarı fi nale yükseldi. Avrupa'da 5 maçtır kazanamaya