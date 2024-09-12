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Spor

Galatasaray muradına erdi! Nicola Zalewski'de mutlu son

Kadrosunu güçlendirmeye devam eden Galatasaray, İtalyan ekibi Roma'nın 22 yaşındaki yıldızı Nicola Zalewski ile anlaştı. Uzun süren görüşmelerin ardından Polonyalı oyuncu 4 yıllık kontrant ve yıllık 2.5 milyon euro maaşa 'evet' dedi. İşte detaylar...

Akşam12 Eylül 2024 Perşembe 09:05 - Güncelleme:
Galatasaray muradına erdi! Nicola Zalewski'de mutlu son
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Victor Osimhen takviyesinin ardından transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kanat ve orta saha bölgelerini güçlendirmek için mesai harcıyor. Sarı-Kırmızılılar, sol tarafını Roma'nın 22 yaşındaki oyuncusu Nicola Zalewski ile dolduracak. Cim-Bom, birçok oyuncuyu değerlendirerek Polonyalı yetenekte karar kıldı. Sonrasında Roma ile temas kuran Aslan, bonservis pazarlıklarının ardından İtalyan ekibini 8 milyon euro ile ikna etti. Oyuncuyla yapılan görüşmeler ise sarı kırmızılı yönetim için daha zorlu oldu.

500 BİNLİK ARTIŞ İKNA ETTİ

İtalyan ekibiyle el sıkıştıktan sonra Nicola Zalewski ile masaya oturan Galatasaray, ilk olarak 2 milyon euro maaş önerisiyle oyuncudan yanıt istedi. Polonyalı milli futbolcu, bu ücrete karşılık 2.5 milyon euro istedi ve taraflar yeniden bir değerlendirme yapmaya başladı. Cim-Bom, oyuncunun beklentisini onayladı ve uçuş planlamaları yapılmaya başlandı. Fakat İtalyan basınındaki haberlere göre; Galatasaray, hem İtalyan ekibi Roma hem de Zalewski ile yaptığı anlaşmalarda çıkan pürüzler nedeniyle transferde sorun yaşadı. Sarı kırmızılı yetkililer, iki tarafla da yeniden bir araya gelerek mutlu sona ulaştı.

İLK KEZ FARKLI BİR TAKIMA...

İtalya Serie A ekibi Roma'nın altyapısından yetişen genç Polonyalı futbolcu, 2018-19 sezonunda U17, sonraki sezonda ise U19 formalarını terletti. 2021-22'de ise A takıma yükselerek beklentileri boşa çıkarmadı. İlk sezonunda Roma ile 16'sı Serie A, 7'si Konferans Ligi ve 1'i İtalya Kupası olmak üzere toplam 24 maça çıktı. Bin 209 dakika süre alarak 2 asistlik katkı sağladı. Aynı zamanda Konferans Ligi'nde kupa zaferi yaşadı. 2022-23'te 47 maçta tam 3 bin 185 dakika sahada kaldı, 2 gol ve 1 asistle oynadı. Geçen sezon 33 müsabakada 3 asistle oynayan Nicola Zalewski, bu yıl şu ana kadar 3 maça çıktı.

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