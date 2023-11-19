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Spor

Galatasaray, Muslera'dan yeni sözleşmede indirim isteyecek

Galatasaray'ın kalesini 2011 yılından beri koruyan Fernando Muslera'nın sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Sarı kırmızılı ekip sözleşmesini yenilemeyi planladığı deneyimli file bekçisinden ücreti için indirim talep edecek.

Fanatik19 Kasım 2023 Pazar 10:22 - Güncelleme:
Galatasaray, Muslera'dan yeni sözleşmede indirim isteyecek
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2011'den beri forma giydiği Galatasaray'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernando Muslera'nın kontratıyla ilgili henüz somut bir adım atılmadı.

37 yaşındaki file bekçisiyle devre arasında bir görüşme yapılması bekleniyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, sözleşme yenilemek için Nando'dan ciddi bir ücret indirimi talep edecek.

Galatasaray'dan senelik 2.5 milyon Euro kazanan Muslera'ya maksimum 1.5 milyon Euro'luk bir sözleşme teklifi yapılması düşünülüyor. Tecrübeli eldivenin 2-3 yıllık yeni bir mukaveleye "Evet" demeye hazır olduğu da gelen haberler arasında.

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