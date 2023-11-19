Galatasaray, Muslera'dan yeni sözleşmede indirim isteyecek

2011'den beri forma giydiği Galatasaray'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernando Muslera'nın kontratıyla ilgili henüz somut bir adım atılmadı.

37 yaşındaki file bekçisiyle devre arasında bir görüşme yapılması bekleniyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, sözleşme yenilemek için Nando'dan ciddi bir ücret indirimi talep edecek.

Galatasaray'dan senelik 2.5 milyon Euro kazanan Muslera'ya maksimum 1.5 milyon Euro'luk bir sözleşme teklifi yapılması düşünülüyor. Tecrübeli eldivenin 2-3 yıllık yeni bir mukaveleye "Evet" demeye hazır olduğu da gelen haberler arasında.