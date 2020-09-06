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Spor

Galatasaray Nainggolan için teklifini yaptı

Orta saha oyuncusu arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın, Radja Nainggolan için görüşmelerde bulunduğu ve satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi sunduğu belirtildi.

06 Eylül 2020 Pazar 17:20 - Güncelleme: 06 Eylül 2020 Pazar 17:20
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Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları sürerken öncelik orta saha olarak dikkat çekiyor. Sarı-Kırmızılılar'ın gündeminde geçtiğimiz yaz olduğu gibi yine Inter'in Belçikalı oyuncusu Radja Nainggolan yer alıyor.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'ya göre; Galatasaray, Nainggolan için transfer yoklamasında bulundu. Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna katmak isterken Inter'in ilk planda oyuncuyu satma hedefinde olduğu aktarıldı.

İtalyan ekibi 18 milyon euro karşılığında oyuncuyu bonservisi ile vermeyi planlarken Nainggolan'ın geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Cagliari, bu talebi karşılayarak transferi bitirmenin yollarını arıyor. 

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