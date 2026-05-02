  • Galatasaray nasıl şampiyon olur? İşte olası senaryolar...
Galatasaray nasıl şampiyon olur? İşte olası senaryolar...

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta heyecanı yaşanırken, Galatasaray şampiyonluk için geri sayıma geçti. Samsunspor'a konuk olacak Cimbom, kazanması halinde rakiplerine bakmaksızın Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan edecek. İşte sarı-kırmızılıların olası puan kaybındaki şampiyonluk senaryoları...

HABER MERKEZİ2 Mayıs 2026 Cumartesi 19:09
Süper Lig'de 32. hafta heyecanı yaşanıyor. Ligde lider konumda bulunan Galatasaray, üst üste 4. ve toplamda 26. şampiyonluğunu ilan etmek için geri sayıma geçti. Sarı kırmızılıların şampiyonluğunu bu akşam ilan etmesi adına önünde 3 farklı senaryo bulunuyor.

Sarı kırmızılı ekibin şampiyonluğunu ilan etmesi için Samsunspor'u mağlup etmesi yetecek. Ancak galibiyet dışı senaryolarda da şampiyonluk ihtimali bulunuyor. Galatasaray, Samsunspor ile berabere kalması halinde Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. Sarı kırmızılı ekip, Samsunspor karşısında mağlubiyet alması durumunda ise hem Fenerbahçe'nin, hem Trabzonspor'un kaybetmesini bekleyecek.

Galatasaray'ın şampiyon olması durumunda teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig tarihinde daha önce yalnızca Fatih Terim'in başardığı üst üste 4 şampiyonluk serisini yakalayacak.

PUAN DURUMU

Mücadeleler öncesinde ligin zirvesindeki puan durumu ise şu şekilde;

1- Galatasaray: 74 puan

2- Fenerbahçe: 67 puan

3- Trabzonspor: 65 puan

4- Beşiktaş: 59 puan (1 maç fazla)

