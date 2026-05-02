Galatasaray nasıl şampiyon olur? İşte olası senaryolar...

Süper Lig'de 32. hafta heyecanı yaşanıyor. Ligde lider konumda bulunan Galatasaray, üst üste 4. ve toplamda 26. şampiyonluğunu ilan etmek için geri sayıma geçti. Sarı kırmızılıların şampiyonluğunu bu akşam ilan etmesi adına önünde 3 farklı senaryo bulunuyor.

Sarı kırmızılı ekibin şampiyonluğunu ilan etmesi için Samsunspor'u mağlup etmesi yetecek. Ancak galibiyet dışı senaryolarda da şampiyonluk ihtimali bulunuyor. Galatasaray, Samsunspor ile berabere kalması halinde Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. Sarı kırmızılı ekip, Samsunspor karşısında mağlubiyet alması durumunda ise hem Fenerbahçe'nin, hem Trabzonspor'un kaybetmesini bekleyecek.

Galatasaray'ın şampiyon olması durumunda teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig tarihinde daha önce yalnızca Fatih Terim'in başardığı üst üste 4 şampiyonluk serisini yakalayacak.

PUAN DURUMU

Mücadeleler öncesinde ligin zirvesindeki puan durumu ise şu şekilde;

1- Galatasaray: 74 puan

2- Fenerbahçe: 67 puan

3- Trabzonspor: 65 puan

4- Beşiktaş: 59 puan (1 maç fazla)