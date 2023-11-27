Galatasaray, Ndombele'nin alternatifi buldu

Süper Lig'de şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde de tur kovalayan Galatasaray'da transfer operasyonu hız kesmeden devam ediyor. Sarı kırmızılılar sezon başında Premier Lig ekibi Tottenham'dan kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele'den beklediği verimi alamayınca, alternatif isimleri araştırmaya başladı.

YOURİ TIELEMANS HAREKATI!

Bu sezon hedef çıtasını yükselten Cimbom, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmeyi planlıyor. Bu hedef doğrultusunda Ada'daki isimleri araştırmayı başlayan sarı kırmızılı yöneticiler, Aston Villa'nın yıldız oyuncusu Youri Tielemans'ı radarına aldı.

Galatasaray kurmayları, ocak ayında Ndombele'yle yollarını ayırıp Belçikalı oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Yönetim, bonservisi elinde bulunduğu dönemde ilgilenip alamadığı 26 yaşındaki Belçikalı merkez orta saha için Aston Villa'nın kapısını çalacak.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon Aston Villa formasıyla 13 karşılaşmaya çıkan fakat sadece 323 dakika süre alan yıldız futbolcu ise bu transfere sıcak bakıyor.

Belçikalı oyuncunun piyasa değeri ise TransferMarkt'e göre 20 milyon euro olarak belirleniyor.