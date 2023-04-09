İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Nisan 2023 Pazar / 19 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2401
  • EURO
    21,011
  • ALTIN
    1242.19
  • BIST100
    4924.64
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray Nef, Bahçeşehir Koleji engelini aştı
Spor

Galatasaray Nef, Bahçeşehir Koleji engelini aştı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Bahçeşehir Koleji ile karşılaşan Galatasaray Nef rakibini 94-90'lık skorla mağlup etti.

AA9 Nisan 2023 Pazar 23:20 - Güncelleme:
Galatasaray Nef, Bahçeşehir Koleji engelini aştı
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Galatasaray Nef, normal süresi 83-83 tamamlanan karşılaşmada uzatma bölümü sonunda Bahçeşehir Koleji'ni 94-90 mağlup etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, Mehmet Karabilecen, Fatih Güler

Galatasaray Nef: Sadık Emir Kabaca 21, Ristic 9, Russell 3, Ennis 19, Göksenin Köksal 13, McGee 14, Mahir Ağva 13, Caloiaro, Muhaymin Mustafa 2

Bahçeşehir Koleji: Hall 14, Muhammed Baygül 14, Morgan 9, Smith 30, Boutsiele 12, Emir Gökalp, Yiğit Arslan 8, Hadi Özdemir 3, Blazic, Berkay Candan

1. Periyot: 21-17

Devre: 44-39

3. Periyot: 61-67

Normal süre: 83-83

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.