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Spor

Galatasaray Nef, Bahçeşehir Koleji'ni yenerek yarı finale yükseldi

Galatasaray Nef, ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Bahçeşehir Koleji'ni 98-94 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

AA16 Mayıs 2022 Pazartesi 23:55 - Güncelleme:
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ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Galatasaray Nef, Bahçeşehir Koleji'ni 98-94 yendi.

Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan Galatasaray Nef, yarı finale yükseldi.

Karşılaşmayı, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas da izledi.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Fatih Arslanoğlu, Musa Kazım Çetin

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Jones 18, Hall 9, Erkan Yılmaz, Black 10, Smith 23, Muhammed Mustafa Baygül 6, Oğuz Savaş 9, Hasan Emir Gökalp, Solomon 19, Berkay Candan

GALATASARAY NEF: Bost 20, Kravish 20, Göksenin Köksal 8, Canaan 14, Blackshear 10, Trimble 18, Sadık Emir Kabaca 8, Rıdvan Öncel, Canberk Kuş

1. PERİYOT: 21-25

DEVRE: 39-48

3. PERİYOT: 68-74

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