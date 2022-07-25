Galatasaray Nef, Braian Alexander Angola-Rodas'ı kadrosuna kattı

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, Kolombiyalı oyuncu Braian Alexander Angola-Rodas'ı kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezonu Yunanistan'ın AEK takımında geçiren, şutör gard ve kısa forvet pozisyonlarında oynayabilen 28 yaşındaki basketbolcu ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Yeni transferimiz Braian'a parçalı formamız altında başarılarla dolu bir yıl dileriz." denildi.

KİMDİR?

1994 yılında Kolombiya'da dünyaya geldi. Basketbol oynamayı çok seven Braian 14 yaşına geldiğinde İngilizce bilmemesine rağmen daha üst seviyede basketbol oynayabilmek için ABD'ye gitme kararı aldı ve ailesinden ayrılarak Nevada'da basketbol programı ile ünlü Findlay-Prep oklunda lise yıllarını geçirdi.

