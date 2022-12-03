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Spor

Galatasaray Nef deplasmanda kazandı

Galatasaray Nef, Türkiye Sigorta Basketbol SÜper Ligi'nin 9. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Bahçeşehir Koleji'ni 86-79 mağlup etti.

AA3 Aralık 2022 Cumartesi 23:46 - Güncelleme:
Galatasaray Nef deplasmanda kazandı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray Nef, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 86-79 yendi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 24-17 önde geçen konuk ekip, devre arasına 42-40 üstün girdi.

Üçüncü çeyrekte farkı açarak 66-53 üstünlük kuran sarı-kırmızılılar, Bahçeşehir Koleji'nin son periyottaki etkili oyununa rağmen karşılaşmadan 86-79 galip ayrıldı.

Konuk takımda Caloiaro, 19 sayıyla galibiyette ön plana çıktı. Bahçeşehir Koleji'nde ise Shepherd'ın 19 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Ligde Galatasaray Nef, 4. galibiyetini aldı, Bahçeşehir Koleji ise 6. yenilgisini yaşadı.

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