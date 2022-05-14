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Spor

Galatasaray Nef farklı kazanarak seride öne geçti

Galatasaray Nef, ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Bahçeşehir Koleji'ni 91-76 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

AA14 Mayıs 2022 Cumartesi 23:49 - Güncelleme:
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ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Galatasaray Nef, Bahçeşehir Koleji'ni 91-76 yenerek seride 1-0 öne geçti.

İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği seride ikinci maç, Bahçeşehir Koleji'nin ev sahipliğinde 16 Mayıs Pazartesi günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Mehmet Serdar Ünal, Orhan Çağrı Hekimoğlu

GALATASARAY NEF: Bost 21, Canaan 24, Blackshear 7, Göksenin Köksal 2, Ndour 15, Rıdvan Öncel 2, Trimble 16, Sadık Emir Kabaca 4, Eray Aydoğan, Canberk Kuş, Ege Tan Yıldızlıoğlu

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Muhammed Mustafa Baygül 11, Black 15, Smith 11, Berkay Candan 2, Hall 6, Erkan Yılmaz 4, Jones 20, Kartal Özmızrak 3, Oğuz Savaş, Solomon 4

1. PERİYOT: 30-19

DEVRE: 47-43

3. PERİYOT: 63-59

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