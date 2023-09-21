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Spor

Galatasaray NEF ilk maçında galip

23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray NEF karşılaştığı Bursaspor İnfo Yatırım'ı mağlup etmeyi başardı.

21 Eylül 2023 Perşembe 20:57 - Güncelleme:
Galatasaray NEF ilk maçında galip
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23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın ikinci gün ilk maçında Galatasaray Nef, Bursaspor İnfo Yatırım'ı 87-83 yendi.

TOFAŞ Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya iyi başlayarak ilk çeyreği 23-18 önde bitiren Galatasaray Nef, ikinci periyotta da üstünlüğünü korudu ve soyunma odasına 47-39 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte kontrollü oyununu sürdüren Galatasaray Nef, final periyoduna 70-57 üstün girdi.

Karşılaşmanın son periyodunda Bursaspor İnfo Yatırım farkı kapatmak için baskıyı artırsa da Galatasaray Nef maçı 87-83 kazandı.

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