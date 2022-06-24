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Spor

Galatasaray Nef, Jehyve Floyd'u kadrosuna kattı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Nef, ABD'li pivot Jehyve Floyd'u renklerine bağladığını açıkladı.

AA24 Haziran 2022 Cuma 18:07 - Güncelleme:
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Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, ABD'li pivot Jehyve Floyd'u kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Fenerbahçe Beko'da forma giyen 24 yaşındaki basketbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Floyd, sarı-lacivertli takımda geçen sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde 12, THY Avrupa Ligi'nde de 14 müsabakada forma giydi. Ligde 4,8 sayı, 3,2 ribaunt ve 1,2 asist ortalamalarıyla oynayan ABD'li pivot, Avrupa Ligi'nde de maç başına 3,4 sayı ve 2 ribaunt üretti.

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