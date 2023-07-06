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Spor

Galatasaray Nef, Samet Geyik transferini açıkladı

Basketbol Süper Lig ekibi Galatasaray Nef başarılı oyuncu Samet Geyik ile 2 yıllık anlaşma imzaladığını duyurdu.

6 Temmuz 2023 Perşembe 13:22 - Güncelleme:
Galatasaray Nef, Samet Geyik transferini açıkladı
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Galatasaray Nef, Samet Geyik transferini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Fenerbahçe Beko forması giyen Samet ile iki yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Samet Geyik, İsmet Akpınar'ın ardından bu sezon Fenerbahçe'den Galatasaray'a imza atan ikinci isim oldu.

İşte Galatasaray'ın açıklaması:

"Galatasaray Nef, yerli oyuncu kadrosunu ligimizin değerli isimlerinden Samet Geyik'i transfer ederek güçlendirdi. İki yıllık anlaşma imzaladığımız 206 cm boyundaki tecrübeli oyuncumuza Galatasaray çatısı altında başarılarla dolu bir kariyer dileriz. Yeni evine hoş geldin Samet Geyik.

Samet Geyik kimdir?

1993 yılında Manisa'da doğdu. Profesyonel kariyerine 2009/10 sezonunda TBL ekiplerinden Bornova Belediyespor'da başladı. Bir sonraki sezonun başında Basketbol Süper Ligi'nin önemli takımlarından Tofaş'a transfer oldu ve 5 sezon boyunca Bursa ekibinin formasını terletti. 2015/16 sezonunda yeniden İzmir'e dönerek Pınar Karşıyaka'ya transfer oldu ve hem Bursa hem de İzmir'de gösterdiği başarılı performanslar ile 2016/17 sezonunda Anadolu Efes kadrosunda kendisine yer buldu.

2017/18 sezonu başında Beşiktaş Sompo Japan ile takım kaptanlığına da uzanacak ve toplamda 3 sezon sürecek İstanbul yıllarına başladı ve son sezonunda 17 maçta, 6.6 sayı, 4.0 ribaunt ortalamaları ile oynadı.

2020/21 ve 2021/22 sezonlarında iki yıl üst üste Türk Telekom forması giydi ve buradaki son sezonunda 25 maçta 7.7 sayı, 4.0 ribaunt ortalamaları ile oynadı.

Son olarak geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe Beko forması ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague'de mücadele etti."

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