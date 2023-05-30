Galatasaray Nef seride durumu eşitledi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi 2. maçında konuk ettiği Türk Telekom'u 86-71 yenen Galatasaray Nef, durumu 1-1'e getirdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 4. dakikası 9-9'luk eşitlikle geçildi. Rakibinin top kaybı ve boş hücumlarını iyi değerlendiren başkent temsilcisi, yakaladığı 8-0'lık seriyle 7. dakikada farkı açtı: 9-17. Sarı-kırmızılılar, Russell'ın skorer oyunuyla farkın daha fazla açılmasına engel oldu. Galatasaray, iyi savunması ve Ennis'in dış atışlardan bulduğu basketlerle hızla farkı kapatsa da ilk çeyreği Türk Telekom 25-24 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin başında Türk Telekom'da Rıdvan Öncel etkili performansıyla ön plana çıktı. Başkent temsilcisi, maçın 15. dakikasını 38-33 önde geçti. Ennis ile skor üretmeye devam eden Galatasaray, 17. dakikada farkı 1 sayıya (37-38) indirdi. Grant ve Semih Erden'in basketleriyle rakibinin öne geçmesini engelleyen mavi-siyahlı takım, devreyi 46-39 üstün kapattı.

Mücadelenin ikinci devresine iyi başlayan Galatasaray Nef, taraftar desteğini de arkasına aldı. Sarı-kırmızılılar, ilk 3 dakikada Sadık Emir Kabaca, Muhaymin Mustafa, Ennis, Göksenin Köksal ve Caloiaro'nun elinden 10-0'lık seri buldu. Maçın 23. dakikasında 47-46 öne geçen ev sahibi ekip, Sadık'ın 3 sayılık basketleriyle üstünlüğünü sürdürdü. Galatasaray, 26. dakikada ise farkı 7 sayıya (58-51) taşıdı. Türk Telekom, Grant'ın basketleriyle farkı eritip 28. dakikada 1 sayıya (60-59) indirse de öne geçmeyi başaramadı. Kalan yaklaşık 3 dakikada Göksenin, Russell ve Ristic'in elinden 9-0'lık seri bulan sarı-kırmızılı takım, üçüncü çeyreği 10 sayı farkla 69-59 önde bitirdi.

Son periyoda Russell ve Ristic'in basketleriyle giren ev sahibi, 33. dakikada farkı 12'ye çıkardı: 73-61. Karşılaşmanın 35. dakikasını 73-66 önde geçen Galatasaray Nef, kalan sürede üstünlüğünü korudu ve parkeden 86-71 galip ayrıldı.

Ankara'da yapılan ilk maçı 94-85 kaybeden Galatasaray Nef, çeyrek final serisinde durumu 1-1'e getirdi.

Müsabakada 22 sayıyla en skorer oyuncu olan Grant, Türk Telekom adına mağlubiyeti önleyemedi. Dört oyuncusunun çift haneli skor ürettiği sarı-kırmızılılarda ise Ennis 19, Sadık Emir Kabaca 18, Russell 17, Muhaymin Mustafa ise 10 sayıyla oynadı.

Seride üçüncü ve son maç 1 Haziran Perşembe günü normal sezon lideri Türk Telekom'un sahasında oynanacak.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Can Mavisu, Kaan Büyükçil, Ali Şakacı

Galatasaray Nef: Ennis 19, Göksenin Köksal 8, Ege Tan Yıldızoğlu 3, Caloiaro 4, Sadık Emir Kabaca 18, Russell 17, Ristic 7, Muhaymin Mustafa 10, Mahir Ağva, Sedat Ali Karagülle

Türk Telekom: Rıdvan Öncel 10, Berk Demir 3, Grant 22, Bouteille 6, Jones 8, Taylor 8, Erkan Yılmaz 4, Semih Erden 3, Sestina 7, Mehmet Yağmur

1. Periyot: 24-25

Devre: 39-46

3. Periyot: 69-59