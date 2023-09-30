Galatasaray Nef sezona galibiyetle başladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray Nef, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 93-77 yendi.
Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Özlem Yalman, Ahmet Tatlıcı, Kerem Yılmaz
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Robinson 13, Hudson 16, Ömer Yasir Küçük 4, Berke Aygündüz 3, Alihan Demir 4, Bleijenbergh 3, Pecarski 14, Oturu 20
Galatasaray Nef: Martin 5, Walden 10, İsmet Akpınar 10, Sadık Emir Kabaca 14, Halilovic 9, Samet Geyik 8, Radebaugh 14, Yeboah 9, Buğrahan Tuncer 6, Göksenin Köksal 8
1. Periyot: 18-25
Devre: 40-46
3. Periyot: 56-73