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Spor

Galatasaray Nef sezona galibiyetle başladı

Galatasaray Nef, sezonun ilk maçında Yukatel Merkezefendi Belediye'yi 93-77'lik skorla mağlup etti.

AA30 Eylül 2023 Cumartesi 15:45 - Güncelleme:
Galatasaray Nef sezona galibiyetle başladı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray Nef, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 93-77 yendi.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Özlem Yalman, Ahmet Tatlıcı, Kerem Yılmaz

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Robinson 13, Hudson 16, Ömer Yasir Küçük 4, Berke Aygündüz 3, Alihan Demir 4, Bleijenbergh 3, Pecarski 14, Oturu 20

Galatasaray Nef: Martin 5, Walden 10, İsmet Akpınar 10, Sadık Emir Kabaca 14, Halilovic 9, Samet Geyik 8, Radebaugh 14, Yeboah 9, Buğrahan Tuncer 6, Göksenin Köksal 8

1. Periyot: 18-25

Devre: 40-46

3. Periyot: 56-73

  • Galatasaray Nef
  • Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket
  • Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

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