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Spor

Galatasaray Nef, TOFAŞ'ı kolay geçti

Galatasaray Nef, ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. hafta karşılaşmasında deplasmanda TOFAŞ'ı 88-77 mağlup etti.

26 Aralık 2021 Pazar 22:26 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 22:26
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray Nef, deplasmanda TOFAŞ'ı 88-77 yendi.

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Osman Sinan İşgüder, Erhan Gürsel

TOFAŞ: Zubcic 16, Berk Uğurlu 10, Cruz 8, Cook 4, Muhsin Yaşar 11, Emre Tanışan, Shepherd 11, Yiğit Arslan 8, Simmons 9, Enis Kıvanç Çöl

GALATASARAY NEF: Bost 18, Trimble 8, Sadık Emir Kabaca 7, Purcell 23, Kravish 19, Rıdvan Öncel, Göksenin Köksal 2, Okben Ulubay, Blackshear 11, Canberk Kuş

1. PERİYOT: 25-23

DEVRE: 40-51

3. PERİYOT: 64-63

BEŞ FAULLE ÇIKAN: 34.05 Cook (TOFAŞ)

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