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Spor

Galatasaray, Neftçi Bakü maçı için son çalışmalarını tamamladı

Galatasaray Azerbaycan karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi ön eleme karşılamasında hazırlıklarını tamamladı. Sarı kırmızılılar yarın saat 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda Neftçi Bakü ile karşı karşıya gelecek.

IHA16 Eylül 2020 Çarşamba 20:22 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 20:22
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi İkinci Ön Eleme Turu’nda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman, ısınma koşuları ve açma-germe hareketleri ile başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümde, Neftçi Bakü maçının taktik çalışması yapıldı.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray, Azerbaycan’ın Neftçi Bakü takımı ile yerel saatle 20.00’de (TSİ 19.00) Bakü Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

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