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Spor

Galatasaray-Nesibe Aydın maçı ertelendi

Galatasaray, kadın basketbol takımındaki koronavirüs vakalarının 7'ye yükseldiğini, bu sebeple bugün oynanması planlanan Nesibe Aydın maçının ertelendiğini açıkladı.

DHA03 Nisan 2021 Cumartesi 14:23 - Güncelleme: 03 Nisan 2021 Cumartesi 14:23
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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda 2 oyuncunun daha koronavirüs test sonucu pozitif çıktı ve vaka sayısı 7'ye yükseldi. Sarı-kırmızılıların Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı finalinde Nesibe Aydın ile oynayacağı karşılaşma ertelendi.

Sarı-kırmızılıların internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularımız, teknik heyet ve idari çalışanlarına bu sabah (3 Nisan Cumartesi) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve iki oyuncumuzun daha test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu sonuçlarla birlikte takımımızdaki toplam pozitif vaka sayısı yedi olmuştur. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 'Basketbola Geri Dönüş Protokolü'ndeki ilgili madde uyarınca, takımımızın bugün oynayacağı Nesibe Aydın müsabakası ileri bir tarihe ertelenmiştir."

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