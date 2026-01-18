İSTANBUL 4°C / 2°C
  Galatasaray, Noa Lang için teklif hazırlığında! Transferde rakip İtalyan devi
Galatasaray, Noa Lang için teklif hazırlığında! Transferde rakip İtalyan devi

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip, Napoli forması giyen 26 yaşındaki başarılı futbolcu Noa Lang için teklif hazırlıyor. Ancak Galatasaray'ın transferde en büyük rakibinin Roma olduğu belirtildi. İşte detaylar...

ABONE OL

Galatasaray, transferde gaza basmaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılılar, Napoli forması giyen ve bir süredir gündemde yer alan Noa Lang için harekete geçiyor.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Galatasaray, Hollandalı kanat oyuncusu için teklif hazırlıyor.

TRANSFERDE RAKİP ROMA

Galatasaray'ın 26 yaşındaki futbolcu için transfer rakibinin şu anda Roma olduğu belirtildi. Noa Lang için daha önce gündeme gelen Bournemouth'un ise geri planda kaldığı kaydedildi.

BU SEZONKİ KARNESİ

Napoli forması altında bu sezon 26 maçta süre bulan Noa Lang, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Noa Lang'ın, kulübü Napoli ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

