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Spor

Galatasaray, Norveç'e hareket etti

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda yarın Molde ile yapacağı maç için Norveç'e hareket etti.

AA22 Ağustos 2023 Salı 11:10 - Güncelleme:
Galatasaray, Norveç'e hareket etti
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Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden kalkan özel uçakla Molde kentine gitti.

Futbolculardan bir kısmı havalimanına bireysel araçlarıyla gelirken, bazıları da takım otobüsünü kullandı. Havalimanında teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular, taraftarların fotoğraf çekilme ve imza taleplerini geri çevirmedi.

KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Galatasaray'ın Molde maçı kamp kadrosu açıklandı.

Yeni transferlerden Tete, Molde maçı kamp kadrosuna alındı. Oyuncunun kısa süre içerisinde geçici lisansının çıkarılması ve maç kadrosuna da dahil edilmesi bekleniyor.

Wilfried Zaha sakatlık, Lucas Torreira kırmızı kart cezası, Hakim Ziyech ise listeye bildirilmemesi sebebiyle kadroda yer almadı.

İşte Galatasaray'ın Molde maçı kamp kadrosu:

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