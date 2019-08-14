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Galatasaray, N'Zonzi'yi transfer etti

Uzun bir süredir kaliteli bir orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray, N'Zonzi'yi transfer etti.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Yaklaşık 1 aydır ön libero arayışlarına devam eden Galatasaray, Roma’da oynayan tecrübeli futbolcu N’Zonzi ile transferiyle bu arayışına son verdi.
 
GALATASARAY ROMA'YA KİRALAMA ÜCRETİ ÖDEMEYECEK
 
Fernando ve Ndiaye’nin takımdan ayrılmasının ardından iyi bir 6 numarayı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Roma forması giyen Steven N’Zonzi’yi transfer ederken, sarı kırmızılıların bu transfer için Serie A devine kiralama bedeli ödemeyeceği belirtildi. 30 yaşındaki Fransız orta sahaya yıllık 3 milyon Euro verecek olan Galatasaray, İtalyan yöneticilerle anlaşmaya varırken yıldız oyuncunun boyu (1,96) ve kesici özelliğini yanı sıra, son 6 yılda 40 maçın altına düşmemesi Fatih Terim’in de yüzünü güldürdü.
 
SATIN ALMA OPSİYONU 15 MİLYON EURO!
 
Daha önce Sevilla, Stoke City ve Blackburn formaları giyen N’Zonzi kariyerinde 392 maça çıkıp 21 gol atmayı başardı. La Liga’da 3 sezon başarılı bir performans sergileyen milli futbolcu Monchi’nin Sportif Direktör olduğu Roma’ya 26.6 milyon euro’ya transfer olmuştu.

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