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Spor

Galatasaray, Okan Buruk'u KAP'a bildirdi! İşte alacağı ücret

Galatasaray Kulübü, teknik direktör Okan Buruk ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

23 Haziran 2022 Perşembe 11:01 - Güncelleme:
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Galatasaray, Okan Buruk ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Okan Buruk ilk yıl 17 milyon TL, ikinci yıl ise 20 milyon TL kazanacak.

Sarı kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Şirketimiz ile Sayın Okan Buruk arasında 2023-2024 sezonu sonuna kadar 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Buna göre Teknik Direktörümüze 2022-2023 sezonu için net 17.000.000 TL sezonluk ücret ödemesi yapılacak olup, Şirketimiz tarafından uzatma opsiyonunun kullanılması halinde Teknik Direktörümüze 2023-2024 sezonu için net 20.000.000 TL sezonluk ücret ödemesi yapılacaktır."

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