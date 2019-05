Yeni sezonda transferler için kaynak yaratma çabası olan Celta Vigo, istemeyerek de olsa Okay’ı satış listesine koymayı düşünüyor. Burada devreye girmek isteyen Aslan’ı da 2 İngiliz ekibi sıkıştırıyor.

6 MiLYON EUROYA SATILMIŞTI

İspanyol basınında, Tottenham ve West Ham’ın Okay’ı da istediği belirtildi. Ancak Tottenham’da Okay’ın düzenli oynama şansının az olduğu da kaydedildi. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek ve bu sezon elde ettiği başarılarla oldukça iyi bir geliri kasasına koyan Galatasaray, Okay hamlesiyle orta sahada en az 3 yılını kurtarmayı hesaplıyor. Kariyerine Avrupa’da devam etmek isteyen Okay’ın da Şampiyonlar Ligi kozuyla ikna edilmesi için uğraşılacak.

6 MiLYON EUROYA GiTTi

2015’te Kayseri’den 2 milyon euroya Trabzonspor’u yolunu tutan Okay, burada 3 sezon forma giydi. Karadeniz ekibinde oynadığı dönemde yaşı oldukça genç olan Okay, oynadığı sakin futbol ve isabetli paslarıyla devlerin dikkatini çekti. 2018 yazında İspanyol ekibi Celta Vigo hızlı davranarak, 6 milyon euro karşılığında Okay’ı kadrosuna kattı. 21 kez de milli formayı terleten Okay, 1 gol atma başarısı gösterdi. Okay, Şenol Güneş’in görev yaptığı Milli Takım’ın orta sahasındaki önemli parçalarından.

