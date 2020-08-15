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Spor

Galatasaray Omar Elabdellaoui'yi KAP'a bildirdi

Galatasaray Kulübü, Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu.

IHA15 Ağustos 2020 Cumartesi 15:27 - Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 15:33
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Galatasaray, Omar Elabdellaoui’nin transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Omar Elabdellaoui’nin Kulübümüze transferi konusunda Futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Norveç Milli Takımı'nın da formasını giyen 28 yaşındaki futbolcu, son 6 sezonu Yunanistan'ın Olympiakos takımında geçirdi. Elabdellaoui, bu süreçte 2016-2017 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak İngiltere Premier Lig'de Hull City forması terletti.

Kırmızı-beyazlı takımla 2019-2020 sezonunda Yunanistan Süper Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Yunanistan Kupası'nda toplamda 47 maça çıkan Elabdellaoui, 1 kez de gol sevinci yaşadı. Norveçli futbolcu, Olympiakos formasıyla bu sezon Yunanistan Ligi şampiyonluğu elde etti.

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