Spor

Galatasaray, Ömer Yalçınkaya ile yollarını ayırdı

Galatasaray, erkek basketbol şubesinin genel menajeri Ömer Yalçınkaya ile yolların ayrıldığını açıkladı.

28 Kasım 2025 Cuma 20:42
Galatasaray, Ömer Yalçınkaya ile yollarını ayırdı
Galatasaray Kulübü, erkek basketbol şubesi genel menajeri Ömer Yalçınkaya ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Erkek Basketbol Şubesi Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

