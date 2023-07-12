Galatasaray, golcü oyuncu Mauro Icardi'nin transferinde son aşamaya gelmiş durumda. Arjantinli yıldızın İstanbul'a geleceği tarih netlik kazandı.

PERŞEMBE GÜNÜ İSTANBUL'A GELİYOR

Galatasaray'ın bonservisini aldığı Mauro Icardi, 13 Temmuz Perşembe günü İstanbul'a geliyor.

10 MİLYON EURO, 4 TAKSİT

Sarı-Kırmızılılar'ın PSG ile 10 milyon Euro'ya anlaştığı öğrenilirken, bu parayı dört eşit taksitte ödeyeceği kaydedildi.

ERDEN TİMUR ŞAHSİ KEFİL OLDU

PSG'nin banka teminatı istediği Başkanvekili Erden Timur'un şahsi kefil olduğu da gelen ahberler arasında yer aldı.

3+1 YILLIK SÖZLEŞME

Aslan, Arjantinli yıldız ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak...

WANDA NARA'DAN AÇIKLAMA

Geçtiğimiz gün Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan da açıklama gelmişti.

"İŞİNİ SEVİYOR VE YAPMAYA DEVAM EDECEK"

Instagram paylaşımına gelen soru üzerine Wanda Nara, "Ben işimi seviyorum ve yapmaya devam edeceğim. Maurito da işini seviyor ve yapmaya devam edecek. Birkaç gün içinde İstanbul'a gidecek. Zaten orada da bir evimiz var." ifadelerini kullanmıştı.

TARAFTARLARIN SEVGİLİSİ OLDU

Son şampiyon Galatasaray'da 26 maçta 23 gol atan Mauro Icardi, taraftarların sevgilisi olmayı başarmıştı.