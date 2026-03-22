22 Mart 2026 Pazar / 4 Sevval 1447
Spor

Galatasaray onun peşinde! Bernardo Silva'da en büyük rakip Juventus

Galatasaray'da gözler Bernardo Silva'ya çevrildi. Uzun süredir yıldız oyuncunun durumunu yakından takip eden sarı-kırmızılıların transferdeki en büyük rakibi ise Juventus. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ22 Mart 2026 Pazar 09:59 - Güncelleme:
Avrupa'ya veda eden Galatasaray, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'na odaklanırken, bir yandan da geleceğin takımını kurmak için vites yükseltiyor. Haziran ayında elini çabuk tutarak kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan Bernardo Silva'yı takibine aldı.

MASAYA OTURULACAK

Gelecek bütün teklifleri görmek isteyen Portekizli 10 numara, nisan ayında Galatasaray yönetimi ile masaya oturup teklifi değerlendirmeye alacak.

LEROY SANE TAKTİĞİ UYGULANACAK

İtalyan basınına göre Juventus da nisan ayında Bernardo için nabız yoklayacak. La Gazetta dello Sport'a göre Juventus'un transferdeki en büyük rakibi Galatasaray olacak. Sarı-kırmızılılar Leroy Sane'de olduğu gibi imza parası ve Şampiyonlar Ligi kozu ile öne geçip elini çabuk tutmaya çalışacak.

