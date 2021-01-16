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Spor

Galatasaray, Ormanspor'u son periyotta devirdi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Galatasaray, sahasında OGM Ormanspor'u 89-87 mağlup etti.

16 Ocak 2021 Cumartesi 16:26 - Güncelleme: 16 Ocak 2021 Cumartesi 16:26
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Karşılaşmaya etkili bir oyun ile başlayan OGM Ormanspor, ilk periyottan 28-20 üstünlükle ayrıldı.

Konuk ekip, ilk periyottaki üstün oyununu ikinci çeyrekte de devam ettirerek farkı arttırdı. OGM Ormanspor, soyunma odasına 55-39 önde girdi.

Üçüncü periyotta hücumda daha etkili bir oyun sergileyen Galatasaray, bulduğu sayılarla farkı azaltmaya başladı. Konuk ekip, ürettiği sayılarla farkı 9 sayıda tutarak maçın son periyoduna 73-64 önde girmeyi başardı.

Karşılaşmanın son periyoduna etkili bir başlangıç yapan Galatasaray, üst üste bulduğu sayılarla farkı kapatmayı başardı. Ev sahibi ekip, büyük çekişme içinde geçen mücadeleyi 89-87 kazandı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, Mehmet Şahin, Özge Şentürk

Galatasaray: Trice 12 , Macon Jr 5, Motum 15, Williams 10, Hüseyin Göksenin Köksal 9, Jefferson 16, Barış Ermiş 14, Yiğit Arslan 8, Ayberk Olmaz

OGM Ormanspor: Holloway 20, Hagins 7, Kikanovic 15, Erol Can Çinko 18, Kloof 6, Kidd 10, Efe Ergi Tırpancı 6, Cevher Özer 5, Kadir Bayram

1.Periyot: 20-28

Devre: 39-55

3.Periyot: 64-73

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