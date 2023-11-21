Galatasaray, orta sahada hedefini belirledi!

Ocak ayındaki transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Galatasaray için Norveç'ten bir transfer iddiası geldi.

Norveç basınında yer alan habere göre, sarı-kırmızılı takımın Bodo/Glimt forması giyen Albert Gronbaek ile ilgilendiği belirtildi.

PEŞİNDEKİ DİĞER TAKIMLAR

22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu ile ayrıca Lille ve Leicester City gibi ekiplerin de ilgilendiği aktarıldı.

EN CİDDİ İLGİ AMERİKA'DAN

Öte yandan Gronbaek için şu ana kadar en ciddi ilginin MLS ekiplerinden FC Charlotte'dan olduğu kaydedildi. Charlotte'nin Danimarkalı orta saha oyuncusu için 8 milyon euro ödemeye hazır olduğu iddia edildi.

2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

2022 yılından bu yana Bodo/Glimt forması giyen 22 yaşındaki Gronbaek'in Norveç ekibiyle sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Albert Gronbaek'in güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon euro olarak gösteriliyor.