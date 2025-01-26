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  • Galatasaray, Osimhen ile kazandı! Zorlu maçta Aslan, 3 puanı kaptı
Spor

Galatasaray, Osimhen ile kazandı! Zorlu maçta Aslan, 3 puanı kaptı

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Konyaspor'u konuk etti. Sarı kırmızılı ekip maçı Osimhen'in 22. dakikada penaltı golüyle 1-0'lık skorla kazandı. İşte detaylar...

Akşam26 Ocak 2025 Pazar 09:00 - Güncelleme:
Galatasaray, Osimhen ile kazandı! Zorlu maçta Aslan, 3 puanı kaptı
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Ahmed Kutucu, 70. dakikada G.Saray'da ilk maçına çıktı.

Osimhen'in 8. ve 54. dakikadaki golleri ofsayta takıldı.

Sakatlığını atlatan Sara, 80'de sahaya ayak bastı.

G.Saray, ilk yarıda istediği oyunu sahaya yansıtamadı. Osimhen'in 22. dakikada kazandırıp attığı penaltı harici rakip kalede varlık gösteremeyen CimBom, orta sahada zorlandı. Konyaspor'un önde adam adama yaptığı baskı nedeniyle zaman zaman oyun kurmakta zorlanan Sarı-Kırmızılılar'da Sara'nın eksikliği çokça hissedildi. Kaan Ayhan orta alanda Torreira'nın partneri olurken Sallai sağ bekte maça başladı. İleri hatla bağlantı kurmakla zorlanan Aslan, yaptığı iyi savunmayla ilk yarıda 1-0'ı korudu. İkinci yarıya daha baskılı başlayan Cim-Bom, ikinci golü bir türlü bulamadı. 54'te ofsayta takılan Osimhen, 62'de net pozisyonu bitiremedi. İlk maçına çıkan Ahmed Kutucu, yetersiz kaldı. Cim-Bom'da en çok savaşan isim Victor Osimhen'di. Sahaya istenilen oyunu yansıtamayan Okan Buruk ve öğrencileri, şampiyonluk yarışında kritik bir 3 puan aldı.

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