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Spor

Galatasaray, Osimhen transferini bitirdi! Sözleşme detayları belli oldu

Galatasaray, Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılılar Osimhen için Napoli'ye 40 milyon euro peşin ödeyecek. İşte sözleşmenin diğer detayları...

Akşam19 Temmuz 2025 Cumartesi 08:19 - Güncelleme:
Galatasaray, Osimhen transferini bitirdi! Sözleşme detayları belli oldu
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Cim-Bom, Napoli'ye 40 milyon peşin verecek. Geriye kalan 40 milyon euro da 2026 yılının sonuna kadar 2 taksit şeklinde ödenecek. 2 yıl boyunca İtalya'ya satılmayacak.

3+1 yıllık sözleşmeye imza atan 26'lık yıldız oyuncu senelik 16 milyon euro garanti ücret alacak. Victor Osimhen, Nijerya'dan İstanbul'a gelmek için hazırlıklara başladı.

Napoli Başkanı Laurentiis'in sürekli değişen farklı isteklerine rağmen Victor Osimhen ısrarını artırarak sürdüren Galatasaray, sonunda mutlu sona ulaştı. Uzun süren görüşmelerin ardından Sarı-Kırmızılılar, İtalyan ekibine 40 milyon euro peşin verecek. Geriye kalan 35 milyon euro da 2026 yılının sonuna kadar 2 eşit taksitle ödenecek. Bu taksitler için de banka teminatı alındı. Nijeryalı süper star Victor Osimhen, anlaşmaya göre 2 yıl boyunca bir İtalya takımına satılmayacak. Olası sonraki satışın kârından ise Napoli'ye yüzde 10 pay verilecek.

BAŞARI BONUSLARI DA VAR

26 yaşındaki başarılı forvet, toplamda 3+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. Sarı-Kırmızılılar, Nijeryalı yıldıza senelik 16 milyon euroluk garanti ücret verecek. Yapılan anlaşmada ulaşılması kolay olan başarı bonusları da yer alıyor. Osimhen, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'den gelen yıllık 50 milyon euroluk teklifi geri çevirmişti. Şu anda memleketinde tatilde bulunan Nijeryalı forvet, İstanbul'a gelmek için hazırlıklara başladı. Başarılı oyuncunun kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

80-90 MİLYON EURO FARK VARDI

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, geçen sezon kiralık olarak formalarını giyen Osimhen'in takımlarına gelmek için kulübü Napoli karşısında dimdik durduğunu söyledi. Kavukcu, "Hiç kimse G.Saray ile dalga geçemez, kimse bize farklı şekilde konuşamaz. Osimhen de bizi istiyor. İnanılmaz rakamlar teklif ettiler. Üç senede toplam bizim ettiğimiz tekliften 80-90 milyon euro fark var. Ancak o bizi tercih ediyor. Bunu da resmen açıkladı. Dimdik duruyor" diye konuştu.

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