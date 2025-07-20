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Spor

Galatasaray, Osimhen'e kavuşuyor! Anlaşma sağlandı

İtalyan basının haberine göre Galatasaray ve Napoli, Victor Osimhen transferinde anlaşmaya vardı.

Haber Merkezi20 Temmuz 2025 Pazar 20:24 - Güncelleme:
Galatasaray, Osimhen'e kavuşuyor! Anlaşma sağlandı
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Galatasaray, Victor Osimhen'e kavuşmaya hazırlanıyor. Uzun süredir Napoli ile görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, mutlu sona ulaştı.

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Galatasaray ve Napoli, Osimhen transferi için sözlü anlaşmaya vardı. Sarı kırmızılılar transfer için Napoli'ye 75 milyon euro ve sonraki satışta kardan yüzde 10 pay verecek.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasını tüm kulvarlarda 41 kez giyen yıldız oyuncu 37 kez gol sevinci yaşarken 8 kez de asist yaptı.

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