İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Aralık 2025 Çarşamba / 13 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4664
  • EURO
    49,4214
  • ALTIN
    5728.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray, Osimhen'in arkadaşının peşinde! İşte sarı kırmızılıların yeni hedefi...
Spor

Galatasaray, Osimhen'in arkadaşının peşinde! İşte sarı kırmızılıların yeni hedefi...

Ara transfer dönemine yaklaşılırken Galatasaray'ın, Club Brugge forması giyen Nijeryalı orta saha Raphael Onyedika'ya ilgi gösterdiği ileri sürüldü. Osimhen'in milli takımdan arkadaşı olan genç oyuncu için Türkiye'den başka kulüplerin de devrede olduğu belirtiliyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ2 Aralık 2025 Salı 23:38 - Güncelleme:
Galatasaray, Osimhen'in arkadaşının peşinde! İşte sarı kırmızılıların yeni hedefi...
ABONE OL

Ara transfer dönemine sayılı günler kala Galatasaray için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Footy Africa'da yer alan habere göre; sarı-kırmızılı ekip, Club Brugge forması giyen Nijeryalı orta saha Raphael Onyedika'yı kadrosuna katmak istiyor.

TÜRKİYE'DEN BİR KULÜP DAHA İSTİYOR

Öte yandan haberde, Onyedika'ya yakın bir kaynağın, "Evet, Galatasaray'ın ilgisi doğru, ancak şu anda onunla ilgilenen tek takım onlar değil. Aslında Türkiye'de onu isteyen tek takım da onlar değil. Galatasaray ve adını anmak istemediğim bir kulüp daha var, ancak onlar Türkiye'de ilk üçte yer alıyor." dediği ifade edildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Club Brugge forması ile 20 maça çıkan 24 yaşındaki orta saha, bu müsabakalarda 1 gol atıp 1 de asist yaptı. Onyedika aynı zamanda Victor Osimhen'in de milli takımdan arkadaşı.

ÖNERİLEN VİDEO

Genç kadın kriz geçirdi, kokoreç arabasına saldırdı: Polis müdahale etti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.