Ara transfer dönemine sayılı günler kala Galatasaray için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Footy Africa'da yer alan habere göre; sarı-kırmızılı ekip, Club Brugge forması giyen Nijeryalı orta saha Raphael Onyedika'yı kadrosuna katmak istiyor.

TÜRKİYE'DEN BİR KULÜP DAHA İSTİYOR

Öte yandan haberde, Onyedika'ya yakın bir kaynağın, "Evet, Galatasaray'ın ilgisi doğru, ancak şu anda onunla ilgilenen tek takım onlar değil. Aslında Türkiye'de onu isteyen tek takım da onlar değil. Galatasaray ve adını anmak istemediğim bir kulüp daha var, ancak onlar Türkiye'de ilk üçte yer alıyor." dediği ifade edildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Club Brugge forması ile 20 maça çıkan 24 yaşındaki orta saha, bu müsabakalarda 1 gol atıp 1 de asist yaptı. Onyedika aynı zamanda Victor Osimhen'in de milli takımdan arkadaşı.