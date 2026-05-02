  • Galatasaray, Osimhen'in fiyatını belirledi! İşte o rakam...
Spor

Galatasaray, Osimhen'in fiyatını belirledi! İşte o rakam...

Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Liverpool ve Juventus'un radarındaki Osimhen için sarı-kırmızılılar 150 milyon Euro bonservis belirledi; Nijeryalı golcü performansıyla Avrupa'nın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

HABER MERKEZİ2 Mayıs 2026 Cumartesi 01:50
Galatasaray, Osimhen'in fiyatını belirledi! İşte o rakam...
Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarında olduğu öne sürülen Victor Osimhen hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

AS kaynaklı habere göre, sarı-kırmızılılar Nijeryalı golcünün bonservis bedelini 150 milyon Euro olarak belirledi.

Aynı haberde, Osimhen için Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Liverpool ve Juventus gibi dev ekiplerin devreye girdiği belirtildi.

Özellikle Real Madrid'in aradığı forvet tipinin Osimhen olduğu ifade edilirken, Karim Benzema sonrası takımda net bir santrfor eksikliği yaşandığı ve İspanyol temsilcisinin bu transfer için adım atabileceği vurgulandı.

PERFORMANSI

27 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon çıktığı 31 karşılaşmada 20 gol kaydederken, 7 de asist yaparak takımına önemli katkı sağladı.

Nijeryalı golcü, sarı-kırmızılılardaki ilk sezonunda ise 41 maçta 37 gol - 8 asistlik performans sergilemişti.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Galatasaray ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Nijeryalı forvetin güncel piyasa değeriyse 75 milyon Euro olarak gösteriliyor.

NE DEMİŞTİ?

Victor Osimhen, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Galatasaray benim için gerçek bir yuva. Burada bir aile buldum ve ailem de burada çok rahat hissediyor. Bu kulüp aileyi, sevgiyi, birliği ve saygıyı temsil ediyor. Beni Galatasaray'la bir araya getirdiği için Tanrı'ya şükrediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

