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Spor

Galatasaray, Ozan Kabak'ı istiyor

Galatasaray altyapısından yetiştirdiği Ozan Kabak'ı tekrardan kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

20 Haziran 2023 Salı 12:43 - Güncelleme:
Galatasaray, Ozan Kabak'ı istiyor
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Florya çıkışlı ve son yıllarda takıma en fazla bonservis kazandıran isimlerden olan Ozan, Galatasaray ile flörtte.

Sarı-kırmızılılar, kişisel olarak başarılı bir sezon geçirse de Hoffenheim'in Avrupa kupalarına katılamaması nedeniyle hayal kırıklığı yaşayan milli futbolcuyla savunmasını güçlendirme amacında. Alman ekibinden öncelikle bonservis belirlemesi istenecek. Bu rakam belirlenen bütçeyi aşarsa kiralama yoluna gidilecek.

Hoffenheim'ın, geride kalan sezon başında 7 milyon Euro'ya transfer ettiği Ozan ile 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.

23 yaşındaki yıldız, UEFA'nın, kadro listesine eklenecek en az dört futbolcuda aradığı 'home grown' (altyapı eğitimini kulüpte alma kuralı) şartını da taşıyor.

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