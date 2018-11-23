Galatasaray, Ozan Kabak'ın serbest kalma maddesini 30 milyon Euro olarak belirledi

Galatasaray'ın yükselen değeri Ozan Kabak transferde rekor kırarak gidecek. Inter, Roma, Manchester United ve Manchester City gibi dev kulüplerin radarına giren 18 yaşındaki yetenekli futbolcudan sarı-kırmızılı kulübün beklentisi epeyce yükselmiş durumda.

Cim-Bom, 1.5 sene daha sözleşmesi bulunan Ozan'la devre arasında uzun süreli bir mukavele yapacak. Hem ücretine iyi bir zam yapılacak hem de sözleşmesine çıkış maddesi konulacak. Buna göre Ozan Kabak'ın çıkış maddesi olarak sözleşmesine 30 milyon euro yazılacağı öğrenildi. Herhangi bir kulübün bu rakamı yatırıp genç futbolcuyu kadrosuna katması halinde bu Türkiye'den yurt dışına yapılmış en yüksek rakamlı transfer olarak tarihe geçecek.

Ozan Kabak; Cenk Tosun ve Cengiz Ünder gibi isimleri sollayarak Avrupa'ya açılabilecek.

Diğer taraftan 220 bin liralık ücretine önümüzdeki günlerde hatı sayılır bir zam yapılacağı belirtildi. Genç futbolcunun herhangi bir ön şart sunmadan kulübün kendisine vereceği rakamı kabul etmeye hazır oldugu bildirildi.

Öte yandan, İtalya basınında, İngiliz devi Manchester City'nin Ozan'ı izletmeye başladığı iddia edildi. Avrupa'daki birçok dev kulübün scoutunun 18 yaşındaki futbolcuyu takip ettiği, Inter için en ciddi rakibin Manchester City olduğu aktarıldı. City'nin yaptığı araştırmalarda potansiyel ve gelecek olarak 17 milyon euroluk bir değeri Ozan Kabak için biçtiği kaydedildi. Bu nedenle de İngiliz ekibinin hemen devreye girip, Enes Ünal'dan sonra ikinci bir Türk oyuncusunu transfer etmeyi istediği öne sürüldü.

Ozan Kabak'ı aynca Inter, Sevilla, Roma ve B.Dortmund scoutları da izliyor.

(Hürriyet)