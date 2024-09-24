Galatasaray, PAOK maçına hazır

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında evinde Yunan ekibi PAOK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Isınma hareketlerinin ardından daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise PAOK maçının taktiği üzerinde duruldu.

Antrenmanı Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Hatipoğlu, Maruf Güneş, Abdullah Kavukçu ve Fatih Demircan da takip etti.