Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Pape Gueye için Villarreal ile yapılan görüşmelerde sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-Kırmızılı taraftarlar, 27'lik orta saha için 45 milyon euro bandındaki rakamları "çılgınlık" olarak nitelendirirken, İspanya'dan süreci zora sokan bir haber geldi. AS gazetesine göre; Senegalli oyuncunun sözleşmesindeki özel madde gereği, transfer penceresinin son haftasına girilmesiyle 45 milyon euro olan serbest kalma bedeli otomatik olarak 55 milyon euroya yükseldi. Cim-Bom'un transfer kurmayları, bonservisi 40 milyon euro seviyelerine çekmeye çalışırken, bir anda 55 milyon euroya fırlayan bedelle karşılaştı. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Gueye için bu artış, pazarlıkları çıkmaza soktu. Bu sezon 23 maçta 2 gol ve 1 asistle oynayan oyuncu için şartların zorlaşması üzerine yönetim, listedeki alternatif isimlere yönelme kararı aldı.