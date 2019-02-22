Galatasaray Pato'yu transfer ediyor

ARA transfer döneminde Galatasaray’ın kapasından dönem Brezilyalı golcü Pato ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Brezilyalı golcü Şubat ayı sonunda kulübüyle sözleşmesini sonlandırabilir. Çin basınında yer alan haberlere göre Tianjin Tanhai’nin içinde bulunduğu durum nedeniyle ödemelerde yaşanan sıkıntılar Pato’nun ayrılığı kolaylaştırıyor. Brezilya’dan birçok teklif alan oyuncunun Çin ekibi Guanghzou Evergrande tarafından da istendiği ancak yabancı sınırı nedeniyle bu transferin şu anda zorda olduğu belirtildi.

(Aksam)