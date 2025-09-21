İSTANBUL 26°C / 19°C
21 Eylül 2025 Pazar / 29 RebiülEvvel 1447
  Galatasaray paylaştı! İşte Osimhen'in son durumu
Spor

Galatasaray paylaştı! İşte Osimhen'in son durumu

Galatasaray, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılılarda Konyaspor maçı öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan ve Eyüpspor ile Eintracht Frankfurt maçlarını kaçıran Osimhen, Konyaspor maçı öncesi pazar günü yapılan son antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

21 Eylül 2025 Pazar 22:41
Galatasaray paylaştı! İşte Osimhen'in son durumu
Galatasaray, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılılarda Konyaspor maçı öncesi önemli bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan ve Eyüpspor ile Eintracht Frankfurt maçlarını kaçıran Osimhen, Konyaspor maçı öncesi pazar günü yapılan son antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Victor Osimhen, antrenmanın bir bölümünde takımla çalışırken sonrasında bireysel çalışmalarını sürdürdü." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'da bu sezon 3 maçta süre bulan Nijeryalı futbolcu, 2 gol attı.

