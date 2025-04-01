Galatasaray'ın kiralık golcüsü Victor Osimhen'in geleceği belirsizliğini koruyor. Sezon başında Napoli'den geçici transfer edilen Nijeryalı golcü; Manchester United, Liverpool, Tottenham, Arsenal, Barcelona, Juventus gibi takımların listesine girdi. İngiliz basınına göre yıldız forvet, gelecek sezon kariyerine İngiltere'de devam etmek istiyor. Ada'da ise ön plana çıkan ekip Kırmızı Şeytanlar oldu. Napoli, Osimhen'e karşılık Garnacho'yu öneren ManU'ya sıcak baktı. Premier Lig devi, bir miktar da bonservis ödeyerek transferi bitirebilir.

ASLAN DA İŞİN İÇİNDE

Sarı-Kırmızılı Yönetim de Osimhen için çalışmalarını sürdürüyor. Nijeryalı oyuncunun 75 milyon euroluk bonservisinin 45-50 milyon euro civarındaki bölümünü hazırlayan Galatasaray Yönetimi, kalan kısım için sponsorluk arayışında. 26 yaşındaki oyuncuyla bu ayın sonunda bir görüşme yapılacak. Osimhen eğer 'evet' derse Cim-Bom, çeşitli sponsorluklarla bu transferi bitirecek.