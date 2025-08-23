Manchester City forması giyen ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Ederson, Premier Lig'de yine yedek kaldı.
Premier Lig'in ilk haftasında Wolverhampton maçında forma giymeyen Brezilyalı file bekçisi, ligin ikinci haftasındaki Tottenham maçında da yedek kulübesinde yer aldı.
Manchester City, Galatasaray'ın transfer etmek istediği Ederson yerine Paris Saint-Germain'e veda eden Gianluigi Donnarumma'yı transfer etmek istiyor.
Galatasaray, Ederson transferi içn Manchester City ile temaslarına devam ediyor.
KADRODA YOKLAR
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Manuel Akanji ve İlkay Gündoğan, Tottenham maçının kadrosunda yer almadı.