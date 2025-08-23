İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ağustos 2025 Cumartesi / 29 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1434
  • EURO
    48,335
  • ALTIN
    4443.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray peşlerindeydi! Manuel Akanji ve İlkay Gündoğan kadroda yok
Spor

Galatasaray peşlerindeydi! Manuel Akanji ve İlkay Gündoğan kadroda yok

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Manuel Akanji ve İlkay Gündoğan, Manchester City'nin Tottenham maçının kadrosunda yer almadı. Kaleci Ederson ise teknik direktör Pep Guardiola tarafından yedek kulübesine oturtuldu.

Haber Merkezi23 Ağustos 2025 Cumartesi 13:43 - Güncelleme:
Galatasaray peşlerindeydi! Manuel Akanji ve İlkay Gündoğan kadroda yok
ABONE OL

Manchester City forması giyen ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Ederson, Premier Lig'de yine yedek kaldı.

Premier Lig'in ilk haftasında Wolverhampton maçında forma giymeyen Brezilyalı file bekçisi, ligin ikinci haftasındaki Tottenham maçında da yedek kulübesinde yer aldı.

Manchester City, Galatasaray'ın transfer etmek istediği Ederson yerine Paris Saint-Germain'e veda eden Gianluigi Donnarumma'yı transfer etmek istiyor.

Galatasaray, Ederson transferi içn Manchester City ile temaslarına devam ediyor.

KADRODA YOKLAR

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Manuel Akanji ve İlkay Gündoğan, Tottenham maçının kadrosunda yer almadı.

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail'den Gazze'ye bombardıman!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.