İSTANBUL 20°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Kasım 2024 Perşembe / 20 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,4708
  • EURO
    36,3829
  • ALTIN
    2935.35
  • BIST100
    9031.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray Petrol Ofisi, Şampiyonlar Ligi'nde Wolfsburg'a farklı kaybetti
Spor

Galatasaray Petrol Ofisi, Şampiyonlar Ligi'nde Wolfsburg'a farklı kaybetti

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 4'üncü maçında Galatasaray, Wolfsburg'a 5-0 mağlup oldu.

DHA20 Kasım 2024 Çarşamba 23:19 - Güncelleme:
Galatasaray Petrol Ofisi, Şampiyonlar Ligi'nde Wolfsburg'a farklı kaybetti
ABONE OL

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 4'üncü maçında Almanya'nın Wolfsburg takımına 5-0 yenildi.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 4'üncü maçında Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Almanya'nın Wolfsburg ekibine konuk oldu. Wolfsburg Stadı'nda oynanan mücadelede Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu'ndan Ivana Projkovska düdük çaldı.

Karşılaşmaya ev sahibi ekip Wolfsburg; Frohms, Wilms, Hendrich, Hegering, Linder, Huth, Kielland, Minge, Blomqvist, Beerensteyn ve Popp ilk 11'iyle çıktı. Konuk ekip Galatasaray ise; Gamze Yaman, Eda Karataş, Fatma Sağre Öztürk, Jackmon, Arzu Karabulut, Bakarandze, Emine Ecem Esen, Arzu Karabulut, Malado Diallo, Usme ve Staskova ile sahada yer aldı. Maçın büyük bölümünde üstün oyun ortaya koyan Almanya temsilcisi Wolfsburg, sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrılan taraf oldu. Wolfsburg'a galibiyeti getiren golleri 3, 15 ve 88'inci dakikada Alexandra Popp, 31'inci dakikada Janina Minge ve 90+6'ncı dakikada Lena Lattwein attı. Bu sonucun ardından Wolfsburg, gruptaki 2'nci galibiyetini aldı ve puanını 6 yaptı. Galatasaray ise 4'üncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 5'inci maçında 11 Aralık Çarşamba günü saat 20.45'te evinde Fransa temsilcisi Lyon ile karşı karşıya gelecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.