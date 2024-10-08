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Spor

Galatasaray Petrol Ofisi, Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle başladı!

Tarihte ilk kez bir Türk takımının yer aldığı UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray Petrol Ofisi, A Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Fransa ekibi Olimpik Lyon'a 3-0'lık skorla mağlup oldu.

8 Ekim 2024 Salı 22:55 - Güncelleme:
Galatasaray Petrol Ofisi, Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle başladı!
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Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Fransa'nın Olimpik Lyon takımıyla karşılaştı. Groupama Stadı'nda oynanan maçı Lyon 3-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 34 ve 77. dakikalarda Kadidiatou Diani, 45. dakikada ise Vanessa Gilles kaydetti.

Galatasaray tarihinde ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi gruplarına mağlubiyetle başlamış oldu.

Şampiyonlar Ligi kupasını toplamda 8 kez müzesine götüren Lyon, son turnucada da final oynamıştı.

Grubun bir sonraki maçında Galatasaray, Roma ile karşı karşıya gelecek. Lyon ise Wolfsburg ile karşılaşacak.

  • Galatasaray Petrol Ofisi
  • UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
  • Olimpik Lyon

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