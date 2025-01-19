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Spor

Galatasaray Petrol Ofisi, Ünye engelini 4 golle geçti

Galatasaray Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2. hafta erteleme maçında Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 4-0'lık skorla mağlup etti.

AA19 Ocak 2025 Pazar 16:45 - Güncelleme:
Galatasaray Petrol Ofisi, Ünye engelini 4 golle geçti
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2. hafta erteleme maçında Galatasaray Petrol Ofisi, konuk ettiği Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 4-0 mağlup etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 6. dakikada Kristina Bakarandze ve 8. dakikada Arzu Karabulut'un golleriyle 2-0 önde kapattı. Sarı-kırmızılılar, 90+2. dakikada penaltıdan Ebru Topçu ve 90+5. dakikada Catalina Usme'nin kaydettiği gollerle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Bir maç eksiği bulunan Galatasaray Petrol Ofisi, bu sonuçla puanını 22'ye çıkartarak 6. sıraya yükseldi.

Ünye Kadın Spor Kulübü ise 11 puanla 11. sırada kaldı.

  • Ünye Kadın Spor Kulübü
  • Galatasaray Petrol Ofisi
  • Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

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