Galatasaray Petrol Ofisi, Ünye engelini 4 golle geçti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2. hafta erteleme maçında Galatasaray Petrol Ofisi, konuk ettiği Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 4-0 mağlup etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 6. dakikada Kristina Bakarandze ve 8. dakikada Arzu Karabulut'un golleriyle 2-0 önde kapattı. Sarı-kırmızılılar, 90+2. dakikada penaltıdan Ebru Topçu ve 90+5. dakikada Catalina Usme'nin kaydettiği gollerle sahadan 4-0 galip ayrıldı.
Bir maç eksiği bulunan Galatasaray Petrol Ofisi, bu sonuçla puanını 22'ye çıkartarak 6. sıraya yükseldi.
Ünye Kadın Spor Kulübü ise 11 puanla 11. sırada kaldı.