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Spor

Galatasaray Petrol Ofisi'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi Slavia Prag

Galatasaray Petrol Ofisi'nin Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi Slavia Prag oldu.

AA9 Eylül 2024 Pazartesi 15:40 - Güncelleme:
Galatasaray Petrol Ofisi'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi Slavia Prag
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Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Çekya temsilcisi Slavia Prag ile eşleşti.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu kura çekimi yapıldı.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.

Galatasaray Petrol Ofisi, Şampiyonlar Yolu'nda Çekya'nın Slavia Prag takımıyla eşleşti.

Organizasyonun 2. eleme turunda ilk maçlar 18-19 Eylül, rövanş karşılaşmaları ise 25-26 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Bu turu geçen ekipler, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 2. tur eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

ŞAMPİYONLAR YOLU

SKN St. Pölten (Avusturya)- ZNK Mura (Slovenya)

Benfica (Portekiz)-Hammarby (İsveç)

ZNK Osijek (Hırvatistan)-Twente (Hollanda)

Galatasaray-Slavia Prag (Çekya)

Roma (İtalya)-Servette (İsviçre)

Anderlecht (Belçika)-Valerenga (Norveç)

Vorskla Poltava (Ukrayna)-Celtic (İskoçya)

LİG YOLU

Sporting CP (Portekiz)-Real Madrid (İspanya)

Juventus (İtalya)-Paris Saint-Germain (Fransa)

Paris FC (Fransa)-Manchester City (İngiltere)

Fiorentina (İtalya)-Wolfsburg (Almanya)

BK Hacken FF (İsveç)-Arsenal (İngiltere)

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